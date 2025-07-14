ما حقيقة رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد عن اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارا برفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد ذكرت أن "رابطة الدوري السعودي قررت زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم أندية الدوري إلى 10 لاعبين".

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وأوضحت أن "القرار الجديد سيُتيح تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، مع إمكانية إشراك 8 منهم داخل أرض الملعب في المباراة الواحدة، بينما يُسمح بجلوس لاعبين اثنين على مقاعد البدلاء".

وأشارت التقارير إلى أن هذا التعديل يمنح الأندية مرونة أكبر في توظيف عناصرها الأجنبية، ويُقلل من فترات التجميد أو المشاركة المحدودة لبعض المحترفين خلال الموسم.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي منير آل خاتم في تصريحات تلفزيونية: "حسب المصادر معلومة 10 لاعبين أجانب الموسم المقبل غير صحيحة، وهي فقط متداولة على منصات التواصل الاجتماعي".

وكان مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلن مؤخرا موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2025–2026، إذ تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

كما أكد نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 يوم 21 مايو 2026.