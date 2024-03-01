كولر يوجه صدمة جديدة لكهربا
وجه السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، صدمة جديدة للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بعد ساعات من دفعه غرامة مالية كبيرة لصالح نادي الزمالك.
ودفع كهربا، أمس الخميس، ما يقرب من مليوني دولار غرامة لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم أمس.
وعقب فوز الأهلي بهدف نظيف على فريق يانغ أفريكانز، بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، حسم كولر موقف كهربا من التواجد في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.
وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "تحدثت مع كهربا منذ أسبوعين وقلت له إنه رقم 3 في ترتيب المهاجمين".
وأضاف: "أكدت على كهربا أيضا ضرورة أداء التدريبات بكل قوة وجدية وتركيز؛ لكي ينافس زملاءه الذين يسجلون الأهداف في الفترة الأخيرة".
وشدد المدرب السويسري على أن كهربا امتثل لكلامه و"تفهم القرار".
وواصل: "كهربا لديه فرصة في المشاركة تحسبا للغيابات في ظل ضغط جدول المباريات، واللاعب يتدرب بكل قوة في الأيام الأخيرة".
وأنهى الأهلي المصري دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على يانغ أفريكانز التنزاني، ليؤكد صدارته للمجموعة الرابعة، اليوم الجمعة، فيما ودع شباب بلوزداد الجزائري المسابقة رغم فوزه 3-صفر على ميدياما الذي خرج هو الآخر من البطولة.
وسجل حسين الشحات الهدف الوحيد في مباراة الأهلي في الدقيقة 46، مستفيدا من انطلاقة علي معلول في الجهة اليسرى، قبل أن يرسل تمريرة إلى الخلف استقبلها الشحات وسدد كرة متقنة سكنت الشباك.
ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية كمتصدر رفقة يانج افريكانز صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، متفوقا على شباب بلوزداد بأفضلية المواجهات المباشرة.