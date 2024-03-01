كولر يوجه صدمة جديدة لكهربا

ودفع كهربا، أمس الخميس، ما يقرب من مليوني دولار غرامة لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم أمس.

وعقب فوز الأهلي بهدف نظيف على فريق يانغ أفريكانز، بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، حسم كولر موقف كهربا من التواجد في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "تحدثت مع كهربا منذ أسبوعين وقلت له إنه رقم 3 في ترتيب المهاجمين".

وأضاف: "أكدت على كهربا أيضا ضرورة أداء التدريبات بكل قوة وجدية وتركيز؛ لكي ينافس زملاءه الذين يسجلون الأهداف في الفترة الأخيرة".

وشدد المدرب السويسري على أن كهربا امتثل لكلامه و"تفهم القرار".

وواصل: "كهربا لديه فرصة في المشاركة تحسبا للغيابات في ظل ضغط جدول المباريات، واللاعب يتدرب بكل قوة في الأيام الأخيرة".