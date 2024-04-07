بعد غياب شهر.. الأهلي يعود للدوري المصري لخوض "مؤجلاته"

وسيخوض الأهلي مباراة أخرى بعدها بأربعة أيام أمام فريق زد وهو لقاء مؤجل من الجولة الثامنة أيضا.

ويتصدر إنبي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 15 مباراة وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري والمصري.

وخاض الأهلي حتى الآن ثماني مباريات في الدوري جمع خلالها 17 نقطة يحتل بها المركز 11.

وقال الموقع الرسمي للأهلي على الإنترنت اليوم الأحد إن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق عقد محاضرة مهمة مع اللاعبين مساء أمس السبت شرح خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها وأدت لسوء الأداء أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز بهدفين وحسم التأهل إلى قبل النهائي.

وأضاف: "اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا بأداء مران بدني واستشفائي في صالة الألعاب الرياضية على هامش فقرات المران الجماعي بينما أدى بقية اللاعبين مرانا بدنيا وفنيا متنوعا في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز".