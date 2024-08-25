لم يتقبل الملاكم الأمريكي المحترف فلويد مايويذر توبيخ الحكم له في الجولة الثانية من نزاله الاستعراضي مع جون غوتي، إذ طلب له منه أن يغادر الحلبة، ثم ظهر حكم آخر ليحل محله، واستمر النزال الاستعراضي بشكل طبيعي.

بدأت الأزمة عندما أشار الحكم إلى أن إحدى ضربات مايويذر الخاطئة كانت على مؤخرة رأس غوتي، وهي مناورة محظورة، ولكن هنا بدأ كل شيء ينحرف عن مساره، إذ وبخ الحكم مايويذر بشدة، لدرجة أن فلويد بدا وكأنه طلب منه مغادرة الحلبة، ربما لأنه كان يعلم بوجود بديل قريب يمكنه التدخل وتأدية دور الحكم.

بقية النزال الاستعراضي كان خاليَّا نسبيًَا من الأحداث، إذ حقق مايويذر فوزًا سهلًا نسبيًّا، وهو ما يشكل تناقضًا واضحًا مع الشجار الذي شوّه النزال الاستعراضي الأول بين مايويذر وغوتي العام الماضي، عندما تبادل الثنائي الإهانات، ما دفع الحكم كيني بايليس إلى إلغاء النزال كاملًا، ثم هاجم غوتي منافسه مايويذر، مما أشعل شجارًا كبيرًا.

النزال الاستعراضي لم يظهر الكثير مما لم نشاهده من قبل من مايويذر، فهو لا يزال يختار خصومًا يتفوق عليهم، وبدا أنه كان بإمكانه تغيير الإيقاع، وزيادة عدد لكماته، وربما وضع غوتي في موقف غير مريح، ومع ذلك، استمر النزال لثماني جولات كاملة، وبسبب القوانين، لم يُعلن فائز.

مايويذر البالغ 47 عامًا كان قد اعتزل الملاكمة بصورة احترافية في 2017، ولكنه خاض بعدها عددًا من النزالات الاستعراضية.

مايويذر لم يخسر أي نزال احترافي طوال مسيرته التي أنهاها بخمسين انتصارًا خلال 21 عامًا، وفاز بأحزمة العالم في خمسة أوزان مختلفة، ووعد بتقديم عرض قوي للجماهير التي ستحضر النزال.