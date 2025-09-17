من أكثر لاعب أبهر جماهير الهلال السعودي أمام الدحيل؟

حقق الهلال السعودي فوزاً مثيراً على حساب الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالقسم الغربي.

الدحيل تقدم بهدف الجزائري عادل بولبينة في الدقيقة 37 قبل أن ينتفض الهلال ويسجل ثنائية عن طريق الأوروغوياني داروين نونيز والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 57 و67.

واقتنص الهلال أول 3 نقاط في مشواره القاري بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.

ونال البرتغالي روبن نيفيز نجم خط وسط الهلال التقييم الأعلى في صفوف فريقه بواقع 8 من 10 بحسب موقع سوفا سكور.

ورغم تألق نيفيز بجانب بعض اللاعبين مثل ثيو هيرنانديز وداروين نونيز إلا أن أكثر لاعب أبهر جماهير الهلال كان المدافع التركي الواعد يوسف أكتشيشيك الوافد من فنربخشة.

وشارك أكتشيشيك أساسياً وخاض المباراة كاملة ونال تقييماً بواقع 7.5، وشتت الكرة مرة وحدة بجانب تدخل حاسم وأيضاً لمس الكرة 77 مرة.

وقدم اللاعب التركي 66 تمريرة صحيحة من أصل 70 بجانب إرسال 4 تمريرات طولية صحيحة من أصل 7 كما فاز بالالتحامات مرتين من أصل 4 بجانب الفوز بصراع هوائي وحيد بدقة تامة.