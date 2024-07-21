حقق الملاكم جيك بول فوزًا مثيرا بالضربة القاضية على منافسه مايك بيري، في النزال الذي جمعهما، فجر الأحد، خلال نزال الوزن الثقيل الخفيف الذي أقيم في أمالي أرينا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وأسقط جيك بول منافسه مايك بيري ثلاث مرات بضربات قوية، لكن بيري رفض الاستسلام حتى تدخل الحكم لإنقاذه في الجولة السادسة.

وكان من المقرر سابقا أن يواجه بول نظيره الملاكم الأسطوري مايك تايسون، ولكن اضطر الأخير إلى تأجيل النزال بناءً على نصيحة الأطباء.

واحتاج تايسون إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار.

وتم تحديد موعد جديد للنزال بين تايسون وجيك بول، حيث سيقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وسيواجه تايسون بول الذي يصغره 31 عاما في نزال احترافي من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.