يخوض ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء مواجهة مرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في العاصمة البولندية وارسو في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسه التعاون في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويأمل النصر التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الهلال الذي صعد على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

وتشهد منافسات الدوري المصري 4 مواجهات في ختام الجولة قبل الأخيرة على رأسها لقاء الأهلي وإنبي بجانب مباراة الزمالك وطلائع الجيش كما يلتقي بيراميدز منافسه الداخلية، ويلعب المصري مع زد.

ويلتقي الأهلي البحريني منافسه الكويت الكويتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس السوبر الأوروبي:

ريال مدريد وأتالانتا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1.

كأس السوبر السعودي:

النصر والتعاون – 7:15 مساءً – SSC 1

الدوري المصري:

الزمالك وطلائع الجيش – 5:30 مساءً – ONTIME SPORTS 2.

إنبي والأهلي – 9:00 مساءً – ONTIME SPORTS

ملحق دوري أبطال آسيا 2:

الأهلي البحريني والكويت الكويتي – 7:15 مساءً – البحرين الرياضية