بيدرو إيمانويل يحسم مستقبله مع الخليج السعودي

قالت تقارير إخبارية قريبة من نادي الخليج السعودي، إن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قرر الرحيل عن النادي رسميًّا رغم أن عقده ينتهي في أواخر الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الخليج والمدرب بيدرو إيمانويل توصلا لاتفاق على فك الارتباط بالتراضي بعد موسمين قاد فيهما الفريق الأول، فيما اعتذر عن الاستمرار مدربًا للنادي للموسم الثالث.

وقاد إيمانويل الخليج لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل الخروج أمام النصر الذي يقوده النجم كريستيانو رونالدو، كما أنهى سباق دوري "روشن" للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

وتابع المصدر ذاته أن "عقد إيمانويل مع نادي الخليج ينتهي في الـ30 من يونيو 2025 لكن البرتغالي طلب فسخ العقد بالتراضي وعدم إكمال الموسم الثالث في عهدته التدريبية على رأس الفريق الأول، وهو ما تم قبوله من إدارة النادي التي بدأت سريعًا في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في موسم 2024 ـ 2025.