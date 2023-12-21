ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي يحتفل بعيد ميلاده ويقود باريس سان جيرمان للفوز على ميتز
احتفل المهاجم الدولي كيليان مبابي بعيد ميلاده الخامس والعشرين بأفضل طريقة ممكنة بإعادة فريقه باريس سان جيرمان إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية في فوزه على ضيفه ميتز 3-1 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وضع فيتينيا أصحاب الأرض في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الثاني، مسجلا من أول لمسة له، قبل أن يضاعف مبابي النتيجة بعد مرور ساعة بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، ليحتفل المهاجم الفرنسي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.
وقلص ماتيو أودول قائد ميتز الفارق بضربة رأس بعد ركلة ركنية، حيث سكنت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم، قبل أن يجعل مبابي النتيجة 3-1 مستفيدا من خطأ من دفاع الفريق الضيف.
وعوَّض سان جرمان سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليل 1-1 في المرحلة الماضية وقبله مع بوروسيا دورتموند الألماني بالنتيجة ذاتها في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وهو الفوز الثاني عشر لنادي العاصمة في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة وأبقى على فارق النقاط الخمس أمام مطارده المباشر نيس الذي استعاد توازنه بدوره عقب خسارته أمام مضيفه لوهافر 1-3، بفوزه المتأخر على ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي بثنائية للدولي النيجيري تيريم موفي (76 من ركلة جزاء و78).
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: