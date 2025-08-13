من هو عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد الذي أسقط الهلال عضويته رسميًا؟

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارًا بإسقاط عضوية عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد، ومنعه من الانتساب سنتين؛ بسبب انتقاداته العلنية للإدارة والمشاكل الداخلية في النادي.

وصدر القرار الرسمي بالنادي في مارس الماضي، وتمت المصادقة عليه اليوم.

وجاء إسقاط عضوية عبدالله بن عبدالرحمن في الوقت الذي تم فيه انتخاب الأمير نواف بن سعد رئيساً لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية بالتزكية.

وزكّت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة.

وضمت القائمة: الأمير نواف بن سعد رئيساً، وسليمان بن ناصر الهتلان نائبًا للرئيس، والأعضاء تركي بن عبدالعزيز بن مرشود، وبدر بن سليمان المعيوف، ومشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومحمد بن عبدالله النمر.

بداية الأزمة

في مارس الماضي، فوجئ جمهور الهلال بنشر عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، العضو الذهبي ونجل مؤسس النادي، تغريدة كشف فيها عن تخبطات وأزمات في النادي، موضحًا أنه قام بمخاطبة الإدارة لحل أزمة الدعم وتوفير مصادر من قبله ومجموعة من الأعضاء الذهبيين المؤثرين وتبني دعم كرة السلة، لكن مع الأسف لم يتم الرد على الخطابات المرسلة.

وبعد هذه التغريدة، قام نجل مؤسس الهلال بحذفها سريعًا، ثم كتب منشورًا آخر عبر منصة "إكس" يؤكد حدوث تواصل معه من قبل المسؤولين في النادي حول الأحوال الجارية.

من هو عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد؟

عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد شغل منصب المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية منذ مايو 2020.

كما تم تكليفه مشرفًا عامًا للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي في الوزارة منذ مايو 2022، ووكيلًا مكلفًا للتراخيص والامتثال منذ نوفمبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك، هو الأمين العام المكلف لـمؤسسة حفظ النعمة الأهلية منذ ديسمبر 2022، وأمين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري، وعضو شرف في نادي الهلال السعودي.

كما أنه حاصل على ماجستير في إدارة المشاريع عام 2009 من جامعة بورتلاند في أمريكا، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 2005، وأتم برنامج تطوير القيادة في 2019 من كلية هارفارد للأعمال في أمريكا.