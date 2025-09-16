أول مفاجأة مدوّية في دوري أبطال أوروبا

شهدت منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا أول مفاجأة مدوّية بعد فوز كارباغ الأذربيجاني على حساب مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-2 مساء الثلاثاء.

وحقق الفريق الأذربيجاني أول انتصار في تاريخه ببطولة دوري الأبطال بتغلبه على حساب منافسه البرتغالي.

أخبار ذات علاقة ريال مدريد يعبر مفاجآت مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ولم يسبق أن حقق بطل أذربيجان أي انتصار في البطولة القارية قبل أن يفاجئ الجميع بالفوز على حساب بنفيكا البرتغالي، وزيارة شباكه 3 مرات.

وسجل بنفيكا هدفين في الدقيقتين 6 و16 من عمر المباراة عن طريق إنزو بارانيشيا، وإيفاناغيلوس بافاليديس.

أخبار ذات علاقة أهداف ونتيجة وملخص مباراة يوفنتوس وبروسيا دورتموند النارية (فيديو)

وتمكن الفريق الأذربيجاني من تسجيل 3 أهداف بعدما أحرز لياندرو آندرادي في الدقيقة 30، ثم تعادل كاميلو دوران في الدقيقة 48.

وسجل أوليكسي كاشتشوك هدف الفوز لصالح كارباغ في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليمنح فريقه انتصاراً تاريخياً.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وشارك كارباغ بطل أذربيجان في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه موسم 2014 – 2015، ولم يسبق له أن حقق الفوز بعيداً عن المراحل التمهيدية.

وودّع بطل أذربيجان منافسات البطولة القارية في الدور التمهيدي بالموسم الماضي على يد دينامو زغرب الكرواتي.