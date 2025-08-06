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رياضة

ينقصكم فيتامين د.. رد ناري من ممثلة برتغالية بشأن علاقتها الغامضة بمبابي  (صورة)

ينقصكم فيتامين د.. رد ناري من ممثلة برتغالية بشأن علاقتها الغامضة بمبابي  (صورة)
كيليان مبابي والممثلة البرتغالية دانييلا ملشيورالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 10:26 م

ردت الممثلة البرتغالية دانييلا ملشيور على بعض التقارير التي تناولت علاقتها بالنجم الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي وقائد هجوم ريال مدريد.

وانتشر الجدل حول علاقة دانييلا بمبابي بعد المتابعة المتبادلة من جانب الثنائي عبر موقع إنستغرام، بجانب التفاعل بالإعجاب على منشورات للثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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 وردت دانييلا على تعليق من جانب أحد المتابعين الذي رد على صورة لها: "لم تعجب مبابي بعد.. الفتاة لا تتوقف عن نشر صورها".

وردت الممثلة البرتغالية: "يا شباب.. اذهبوا للحصول على بعض أشعة الشمس ينقصكم فيتامين د.. أتمنى حقاً أن تصبح حياتك مثيرة للاهتمام بما يكفي لترك الآخرين وشأنهم. أنا حقا أفعل ذلك".

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وحذفت دانييلا تعليقها بعد ذلك تجنباً لمزيد من الشائعات حول علاقتها المزعومة مع مبابي.

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