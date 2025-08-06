ينقصكم فيتامين د.. رد ناري من ممثلة برتغالية بشأن علاقتها الغامضة بمبابي  (صورة)

ردت الممثلة البرتغالية دانييلا ملشيور على بعض التقارير التي تناولت علاقتها بالنجم الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي وقائد هجوم ريال مدريد.

وانتشر الجدل حول علاقة دانييلا بمبابي بعد المتابعة المتبادلة من جانب الثنائي عبر موقع إنستغرام، بجانب التفاعل بالإعجاب على منشورات للثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وردت دانييلا على تعليق من جانب أحد المتابعين الذي رد على صورة لها: "لم تعجب مبابي بعد.. الفتاة لا تتوقف عن نشر صورها".

وردت الممثلة البرتغالية: "يا شباب.. اذهبوا للحصول على بعض أشعة الشمس ينقصكم فيتامين د.. أتمنى حقاً أن تصبح حياتك مثيرة للاهتمام بما يكفي لترك الآخرين وشأنهم. أنا حقا أفعل ذلك".

وحذفت دانييلا تعليقها بعد ذلك تجنباً لمزيد من الشائعات حول علاقتها المزعومة مع مبابي.

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ويستعد النجم الفرنسي لبدء موسمه الثاني مع ريال مدريد باحثاً عن وجه مغاير بعدما اكتفى في الموسم الأولى بتحقيق لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتر كونتيننتال.

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وحقق مبابي لقب هداف الدوري الإسباني، بجانب فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الماضي.