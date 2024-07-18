قال اليوناني ستيفانوس تيتيباس إن الألعاب الأولمبية تمثل أهمية خاصة له بسبب أصوله اليونانية، مضيفا أنه يتطلع لتحقيق حلمه بالفوز بميدالية أولمبية في باريس يوليو الجاري.

وفازت اليونان، مهد الألعاب الأولمبية، بثلاث ميداليات في التنس وكانت كلها عام 1896 في أول دورة ألعاب أولمبية حديثة أقيمت في أثينا.

وقال تيتيباس، المصنف 12 عالميا، في مقابلة مع موقع ستاتس برفورم على الإنترنت: "اليونان والألعاب الأولمبية مترابطتان مثل الخبز والزبدة معا، إنه كان حلما بالنسبة لي منذ أن بدأت لعب التنس.

"منذ أن حصلت على أول مضرب تنس، أردت دائما أن أكون رياضيا يشارك في مثل هذه البطولات. وبالطبع فإن السعي للحصول على ميدالية أمر استثنائي.

"لذلك فإن حلمي مستمر في التطور ولا يزال قائما، وطريقي نحوه يتبلور ببطء. بالنسبة لي أفضل إنجاز هو الخروج من الأولمبياد بميدالية".

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وتنطلق منافسات التنس في الأولمبياد في الفترة من 27 يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبل على ملعب رولان غاروس التي تقام عليها بطولة فرنسا المفتوحة أيضا.

وحقق تيتيباس بعض النجاحات على الملاعب الرملية في رولان غاروس سابقا؛ إذ وصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021 ودور الثمانية في النسختين الماضيتين للبطولة الكبرى.

وأشار تيتيباس: "الاستعداد الجيد قبل بدء المباريات في أغسطس هو أمر أتطلع إليه حقا. لدي نجاحات كبيرة هناك قبل بضع سنوات على الملعب نفسه بمشاركتي في نهائيات رولان غاروس.

"لذلك فإن العودة إلى هناك بهذه الثقة وخوض صراع داخلي في ذهني يسمح لي بالسعي والعمل لتحقيق هدفي النهائي بالوصول لهذه المسيرة الرائعة التي تحققت قبل بضع سنوات".

وسيخوض تيتيباس منافسات الفردي في أولمبياد باريس، بالإضافة إلى زوجي الرجال إلى جانب شقيقه بيتروس.