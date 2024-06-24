أزمة جديدة تهدد مشاركة الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة قد تهدد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد بصفته بطل المسابقة في الموسم الحالي.

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، في تصريحات تلفزيونية: "قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن أي ناد لديه أزمة قيد، لن يُشارك في البطولة الأفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 يونيو".

الزمالك معرض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب لاعبه السابق خالد بو طيب والمدرب الأسبق جايمي باتشيكو.

وعن مباراة الأهلي والزمالك المهددة بعد إقامتها، مساء الثلاثاء، أوضح دياب: "من يتحمل الخسائر المالية حال عدم إقامة المباراة، هو الطرف الذي لن يحضر اللقاء".

وأعلن نادي الزمالك رفضه خوض مباريات الدوري المصري خاصة الدور الثاني من المسابقة، إلا بعد انتهاء مواجهات الدور الأول لجميع الأندية المتنافسة.