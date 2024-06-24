أزمة جديدة تهدد مشاركة الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل
يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة قد تهدد مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد بصفته بطل المسابقة في الموسم الحالي.
وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، في تصريحات تلفزيونية: "قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن أي ناد لديه أزمة قيد، لن يُشارك في البطولة الأفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 يونيو".
الزمالك معرض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب لاعبه السابق خالد بو طيب والمدرب الأسبق جايمي باتشيكو.
وعن مباراة الأهلي والزمالك المهددة بعد إقامتها، مساء الثلاثاء، أوضح دياب: "من يتحمل الخسائر المالية حال عدم إقامة المباراة، هو الطرف الذي لن يحضر اللقاء".
وأعلن نادي الزمالك رفضه خوض مباريات الدوري المصري خاصة الدور الثاني من المسابقة، إلا بعد انتهاء مواجهات الدور الأول لجميع الأندية المتنافسة.
وأوضح: "لا توجد أي طلبات من الأندية المشاركة في الدوري، إلا طلبات خاصة بالتحكيم، ولا يوجد أي ناد تقدم بطلب رسمي يخص الجدول غير الزمالك".
وتابع: "إذا أرسل الزمالك خطابا بالانسحاب قبل بداية المباراة لن يذهب طاقم التحكيم والأهلي والجميع لملعب المباراة".
وأردف: "لدينا اجتماع مع الرعاة لعرض شكل الدوري النهائي لضمان تعاقدات الأندية الموسم المقبل، ثم سنعقد اجتماعا مع الأندية الـ 18 لعرض نظام الدوري الجديد لاعتماده الموسم المقبل".
وشدد: "أريد أن أقول لجمهور الكرة المصرية أيًا كانت وجهات نظر مجالس الإدارات، فلا يصل الأمر لمرحلة الصدام، لن يكون في خلاف بين الرابطة وأي ناد، لو في أخطاء سنعدلها، لكن الانسحاب من المباريات ليس في عرف الرياضة، نحن نستهدف الأحسن للرياضة المصرية، ونفعل ذلك دون أن يصبح شكل الكرة المصرية سيئا".
ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 20 مباراة وله 6 مباريات مؤجلة.