الأهلي يتخطى طلائع الجيش وبيراميدز يشعل سباق صدارة الدوري المصري

تخطى الأهلي عقبة ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-0 مساء الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين للدوري المصري.

سجل عمرو السولية والفلسطيني وسام أبو علي ثنائية الأهلي في الدقيقتين 50 و54 بينما تم إلغاء هدف ثانٍ لأبو علي بسبب لمسة يد.

وحقق الأهلي فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري المصري ليواصل انطلاقته القوية بعد الخسارة أمام الزمالك يوم 15 أبريل الماضي.

وشهدت المباراة تفاعلًا كبيرًا من جماهير الأهلي مع وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي فارق الحياة صباح السبت الماضي.

ورفعت جماهير الأهلي صورًا ولافتات للاعب الراحل كما رفض لاعبو الفريق الأحمر الاحتفال بالهدفين واكتفوا بحمل الشارة السوداء التي ارتدوها حدادًا على رفعت.

الفوز رفع رصيد الأهلي مع مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 57 نقطة في المركز الثاني بعدما خاض 23 مواجهة ويتبقى له 7 مؤجلات بينما توقف رصيد الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المقابل، واصل بيراميدز مسلسل انتصاراته بفوزه على الاتحاد بنتيجة 4-0 في عقر داره باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وأحرز الجنوب أفريقي فاخري لاكاي ومحمد حمدي والكونغولي فيستون مايلي ومحمود عبد الحفيظ رباعية بيراميدز.

وحمل أيضًا لاعبو بيراميدز قمصانًا مخصصة لنعي الراحل أحمد رفعت واحتفلوا بها بعد كل هدف.

وعزز بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة وله 3 مؤجلات.

ويخوض بيراميدز مواجهته القادمة ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر بملعب القاهرة.

وفاز فاركو في وقت سابق على الداخلية بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.