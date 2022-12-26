ترتيب الدوري السعودي.. الفتح يقسو على الشباب والاتحاد يتجاوز التعاون (فيديو)

ألحق نادي الفتح خسارة كبيرة بنتيجة 4/1 بمنافسه الشباب، اليوم الإثنين، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووضع سفيان بن دبكة الفتح في المقدمة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، وانتهى النصف الأول من المباراة على تقدم الفريق المضيف.