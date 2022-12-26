ترتيب الدوري السعودي.. الفتح يقسو على الشباب والاتحاد يتجاوز التعاون (فيديو)
ألحق نادي الفتح خسارة كبيرة بنتيجة 4/1 بمنافسه الشباب، اليوم الإثنين، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
ووضع سفيان بن دبكة الفتح في المقدمة في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، وانتهى النصف الأول من المباراة على تقدم الفريق المضيف.
وتعادل سانتي مينا للشباب في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن ماجد عمر كنبه أضاف الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 51 بتسديدة أرضية يسارية.
ووقع أيمن شفيق الخليف ثالث أهداف الفتح في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فراس البريكان الذي استغل خطأ فادحًا من كيم سيونغ غيو حارس الشباب.
وعاد مراد باتنا وسجل الهدف الثاني له والرابع للشباب من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 90+7.
وهذه أول خسارة للشباب في الدوري السعودي هذا الموسم بعد الفوز 7 مرات وتعادل وحيد.
وجمدت الخسارة رصيد الشباب عند 22 نقطة من 9 مباريات في المركز الأول مع النصر، الذي لعب 9 مباريات أيضًا، في حين يملك الفتح 15 نقطة من 9 مباريات في المركز الثامن.
ولم يحقق الشباب الفوز على الفتح في آخر 4 مباريات بينهما حيث حقق الفتح الفوز 3 مرات وتعادلا مرة.
الاتحاد يهزم التعاون
ولحساب الجولة العاشرة حقق الاتحاد فوزًا مهمًا بنتيجة 3/0 على التعاون على ملعب الجوهرة المشعة.
وسجل هيلدر كوستا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من عبدالعزيز البيشي.
ووقع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 73، بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رومارينيو.
وعاد عبدالرزاق حمدالله وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 لتنتهي المباراة على تفوق الاتحاد 3/0.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث، بفارق نقطة عن المتصدرين النصر والشباب، مقابل 20 نقطة من 10 مباريات للتعاون في المركز الخامس.