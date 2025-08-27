في طريقة للدوري السعودي.. علي جاسم يترك معسكر منتخب العراق الأولمبي

أكد قحطان المالكي، المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي العراقي، أن علي جاسم، لاعب كومو الإيطالي، غادر معسكر الفريق المقام في ماليزيا بعد تلقيه إخطارًا من ناديه بضرورة التوجه إلى السعودية لإتمام انتقاله إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين.

وشهدت قائمة منتخب العراق تحت 23 عامًا تواجد علي جاسم رغم غيابه عن فترة إعداد فريقه كومو الإيطالي.

ورحبت إدارة نادي كومو برحيل جاسم في فترة الانتقالات الحالية، وتلقى اللاعب عدة عروض، أبرزها من نادي بيراميدز المصري، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن وجهته ستكون الدوري السعودي.

وارتبط النجم العراقي بإمكانية الانضمام إلى فريق النجمة، الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين، والذي سيستهل مشواره بمواجهة القادسية يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري.

وقال قحطان المالكي في تصريحات لقناة "الرابعة الرياضية": "علي جاسم تلقّى إشعارًا رسميًا من نادي كومو الإيطالي يطالبه بمغادرة الفريق والتوجه إلى السعودية". وأضاف: "النادي الإيطالي اتخذ قرارًا ببيع أو إعارة جاسم لأحد الأندية السعودية، وطلب من اللاعب التوجه للمملكة لاستكمال الإجراءات".

وأوضح المالكي أن اللاعب لم يكشف عن النادي السعودي الذي سينتقل إليه، لكنه سيلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات بعد إتمام جميع الإجراءات.

وتوجه المنتخب الأولمبي العراقي إلى ماليزيا لإقامة معسكر تدريبي أخير قبل خوض تصفيات آسيا التي ستستضيفها كمبوديا في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.