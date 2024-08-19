يلتقي الإيطالي يانيك سينر والأمريكي فرنسيس تيافو في المباراة النهائية لبطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس للرجال (1000 نقطة) وذلك اليوم على ملاعب سينسيناتي الصلبة.

وتعد مواجهة النهائي في سينسيناتي، البطولة التي توصف بأنها تحضيرية لأمريكا المفتوحة الكبرى، الثالثة بين سينر وتيافو في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ التقى اللاعبان في بطولة فيينا النمساوية في 2021 و2023 وفاز كل منهما بمباراة.

وتغلب الإيطالي سينر المصنف الأول عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف 7-6 و5-7 و7-6 أمس الأحد في نصف نهائي المسابقة.

وكان سينر، بطل أستراليا المفتوحة ومتصدر بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بأربعة ألقاب هذا الموسم، يعرج في بعض الأحيان كما عانى من إصابة في أعلى الفخذ الأيمن لكنه بذل قصارى جهده ليتغلب على بطل سينسناتي 2021 في ثلاث ساعات وسبع دقائق.

وقال سينر في مقابلة في الملعب "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. إنها لحظة مختلفة للغاية عما أمر به، لذلك أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، من الناحية البدنية، بالطبع يتعين علي أن أتحسن لأنه إذا كنت أرغب في الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى أو لقب أكبر، يتعين علي بالتأكيد أن أكون في حالة بدنية أفضل.

وتغيّب الإيطالي المصنف الأول عالميا عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 في يوليو وأغسطس، بسبب المرض، ليفسح المجال للصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثاني ترتيب المحترفين للفوز بالذهبية على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز.

وفي مباراة نصف النهائي الأولى، تغلب الأمريكي فنرسيس تيافو غير المصنف على الدانمركي هولغر رون المصنف 15 بنتيجة 4-6 و6-1 و7-6 ليصل إلى أكبر نهائي في مسيرته على الإطلاق.

وكسر رون إرسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأولى ليتقدم 5-4 ثم حسم المجموعة قبل أن يفوز تيافو المجموعة الثانية في 25 دقيقة ليجبر منافسه على خوض مجموعة فاصلة.

وخاض اللاعبان شوطا فاصلا حسمه تيافو عندما أرسل رونه تسديدة خارج الملعب ليصبح تيافو أول أمريكي يصل للنهائي منذ جون إيسنر عام 2013.