دوران ينقذ مورينيو.. فنربخشة يهزم فينورد في تمهيدي "أبطال أوروبا"

قاد الكولومبي جون دوران، نجم فنربخشة والمعار من النصر السعودي، فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين على حساب فينورد الهولندي بنتيجة "5-2"، اليوم الثلاثاء، ليتأهل الفريق التركي إلى الدور الأخير في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وعوض فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خسارته 2-1 في مباراة الذهاب، ليفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية.

وصعد فنربخشة لمواجهة الفائز من مواجهة بنفيكا ونيس الفرنسي، وكان الفريق البرتغالي انتصر 2-0 في الذهاب.

وتقدم فينورد بهدف تسويوشي واتانابي في الدقيقة 41، لكن الفريق التركي عدّل أوضاعه سريعاً.

وأدرك أرتشي براون التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 44، ثم أضاف جون دوران، القادم من النصر السعودي، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأشعل فريد، ويوسف النصيري، حماس جماهير فنربخشة بهدفين في الدقيقة 55 و83.

لكن الفريق الهولندي استعاد آماله بتقليص الفارق إلى 5-4 في النتيجة الإجمالية بهدف واتانابي الثاني في الدقيقة 89.

وحسم أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي السابق، تأهل فنربخشة بالهدف الخامس في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.