النصر أصبح أسيرًا لرونالدو.. تعليق ناري على صلاحيات كريستيانو (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي أكرم طيري بتصريحات نارية حول صلاحيات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، داخل النادي.

ويواجه رونالدو، منذ انضمامه للنصر في يناير 2023، حالة من سوء الحظ في تحقيق الألقاب، رغم الأداء المميز الذي يقدمه.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا للنصر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بالتراضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، قبل أن يجدد لاحقًا لعقد إضافي يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وبالرغم من مرور أكثر من موسمين ونصف الموسم، لم يتمكن النجم البرتغالي من الحصول على أي لقب كبير، آخرها خسارة نهائي السوبر السعودي أمام الأهلي في هونغ كونغ، في حين ظل اسم رونالدو محل الاتهام بالسيطرة على مجريات الفريق. وعلى الرغم من ذلك، قامت إدارة النصر بإبرام عدة تعاقدات قوية منذ قدوم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتكوين فريق حول رونالدو ودعمه في المنافسة على الألقاب.

وقال أكرم طيري، في تصريحاته التلفزيونية: "المشكلة الأساسية للنصر حتى الآن، وأنا مقتنع بها، هي أن الفريق أصبح أسيرًا لموضوع تواجد رونالدو كرأس حربة، حتى مع تعاقدات سابقة للاعبين المفترض أنهم يشغلون هذا المركز دون نجاح".

ويملك رونالدو أرقامًا مميزة مع النصر، إذ سجل 101 هدف وصنع 20 خلال 108 مباريات رسمية في مختلف المسابقات على مدار العامين ونصف الماضيين. كما توّج بجائزة هداف دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 برصيد 35 هدفًا، قبل أن يحصدها مرة أخرى الموسم الماضي بـ25 هدفًا.