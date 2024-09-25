كهربا يفاجئ كولر بطلب مثير قبل السوبر الأفريقي

طلب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، من مدربه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، المشاركة أساسيًّا ضد الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي رسميًّا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، مساء الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن كهربا عقد جلسة مع كولر مدتها ساعة ونصف الساعة لتقريب وجهات النظر بينهما بعد توتر العلاقة في الفترة الماضية.

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وأضاف: "كهربا طلب من كولر المشاركة أساسيًّا أمام الزمالك، خاصة أنه يشعر بالتحدي الشخصي في مثل هذه المواجهات ضد الغريم التقليدي للنادي الأحمر.

وتابع: "كولر لم يغلق الباب في وجه كهربا، واستغل هذه الحماسة، ووعده بأنه حال تألقه في التدريبات سيشارك بالتأكيد بشكل أساسي".

وأتم: "كولر قرر العفو عن كهربا ومنحه فرصة جديدة في الفترة المقبلة، وبشكل أكبر عن الفترة الماضية".

وشهدت العلاقة بين كهربا وكولر توترات مع نهاية الموسم الماضي، وابتعد اللاعب عن المشاركة أساسيًّا في ظل تألق وسام أبو علي، كما تلقى اللاعب عدة عروض للرحيل عن النادي قبل أن يتم رفضها والاستقرار على بقائه للموسم الحالي.

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الأهلي يشارك في السوبر الأفريقي بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) في لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي؛ إذ إن نتيجة مواجهتي الذهاب والإياب كانت (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.