أول تعليق من نجم الأهلي السعودي بعد تجديد عقده

أدلى علي مجرشي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي السعودي، بتعليق رائع بعد تجديد تعاقده مع "الراقي" لمدة 4 سنوات مقبلة.

ولا يزال يتبقى في عقد مجرشي مع الأهلي موسم إضافي، حيث ينتهي تعاقد الظهير السعودي مع ناديه بشكل رسمي في الـ30 من يونيو من عام 2026 المقبل، ولكن الإدارة دخلت في مفاوضات مكثفة معه ونجحت في تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له الرحيل دون الرجوع لإدارة "الراقي".

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وانتشر العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، التي تشير إلى احتمالية رحيل مجرشي عن صفوف "الراقي" مع اقتراب نهاية عقده، ووسط اهتمام العديد من أندية السعودية بضمه.

وقطع الأهلي بدوره الطريق على المنافسين، وأعلن تجديد عقد مجرشي لمدة أربعة مواسم حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني للفريق.

وظهرت جليًّا رغبة "الراقي" في الحفاظ على مجرشي وهو أحد العناصر التي تعتمد عليها إدارة النادي ضمن خططها للموسم الجديد.

وأُجريت مراسم التوقيع في مدينة كومو الإيطالية، التي تحتضن معسكر الفريق الإعدادي، بحضور وكيل أعماله غرم العمري.

وكان مجرشي التحق بالمعسكر الإعدادي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب زملائه الدوليين: فراس البريكان، ومحمد بكر، وعبد الرحمن الصانبي، وزياد الجهني، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال مجرشي في تدوينة عبر منصة "سناب شات": جددت عقدي مع نادينا الغالي الأهلي لـ4 سنوات قادمة، فخور بالثقة، ومتحمس للأيام المقبلة".

وأضاف: "أشكر إدارة النادي على ثقتها، وزملائي على دعمهم، وقبل الكل شكر خاص لجمهور الأهلي العظيم وهو دائمًا كان السند والدافع الأول لي".

ويستعد الفريق للظهور بشكل قوي في الدوري السعودي والمنافسات القارية، وسط دعم جماهيري متواصل وطموحات كبيرة.

وشارك الظهير الأيمن في 41 مباراة بقميص الأهلي خلال الموسم الماضي 2024-2025، في مختلف البطولات، دون أن يسجل أهدافًا، بينما صنع هدفًا واحدًا.