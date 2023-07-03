زيادة في حساب كريستيانو رونالدو بعد حملة لإزالة متابعته
ازداد عدد المتابعين لحساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "إنستغرام" رغم حملة لإزالة متابعته من الموقع الشهير.
وجاءت الحملة من عدد من جماهير بوتافوغو البرازيلي بعد تقارير عن تسبب النجم البرتغالي في رحيل مدربهم لويس كاسترو لتدريب النصر.
وكان الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، قد كتب عبر حسابه في موقع "تويتر"، يوم الجمعة، "فقد انتهى اجتماع جمع بين لويس كاسترو ورئيس نادي بوتافوغو، حيث أبلغ المدرب رئيس النادي بالرحيل وقبول العرض الذي قدم إليه من النصر السعودي، كما قام المدرب بتوديع العاملين بالنادي".
كما أصدر النادي البرازيلي بيانا رسميا يؤكد خلاله رحيل الجهاز الفني بالكامل رفقة المدرب لويس كاسترو.
وارتفع عدد المتابعين لرونالدو عبر موقع "إنستغرام" بنحو مليون متابع من 593 مليون متابع إلى 594 مليون متابع بعد حملة جماهير بوتافوغو.
وبحسب مجلة "forbes" فإن رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، يستمر في الاحتفاظ بأكبر عدد من المتابعين على "إنستغرام" حتى الآن هذا العام.
وقالت المجلة: "ينشر رونالدو بنشاط على "إنستغرام" وحصل على أكثر من 150 مليون متابع منذ مايو الماضي، وفقًا لـ "Social Blade"، بزيادة بنسبة 34%".
وذكرت "forbes" أن رونالدو يملك أيضًا أكثر المنشورات شهرة حتى الآن هذا العام على "إنستغرام" مع أكثر من 28 مليون إعجاب، مع صور لاحتفاله بالانتقال إلى نادي النصر.
وقدرت المجلة أرباح رونالدو من "إنستغرام" بحوالي 136 مليون دولار، ويتصدر الرياضيين الأعلى أجرا في العالم.
وانضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ العقد بالتراضي مع مانشستر يونايتد.