زيادة في حساب كريستيانو رونالدو بعد حملة لإزالة متابعته

ازداد عدد المتابعين لحساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "إنستغرام" رغم حملة لإزالة متابعته من الموقع الشهير.

وجاءت الحملة من عدد من جماهير بوتافوغو البرازيلي بعد تقارير عن تسبب النجم البرتغالي في رحيل مدربهم لويس كاسترو لتدريب النصر.

وكان الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، قد كتب عبر حسابه في موقع "تويتر"، يوم الجمعة، "فقد انتهى اجتماع جمع بين لويس كاسترو ورئيس نادي بوتافوغو، حيث أبلغ المدرب رئيس النادي بالرحيل وقبول العرض الذي قدم إليه من النصر السعودي، كما قام المدرب بتوديع العاملين بالنادي".