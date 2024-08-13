نجم ليفربول بديل نيكو ويليامز في برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى تعويض ضياع صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتليتك بلباو، باستقطاب نجم ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعثر صفقة نيكو ويليامز وخروجه من حسابات برشلونة نهائيًا.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن نادي برشلونة، وجه بوصلته نحو التعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، ليكون تعويضًا عن فشل صفقة ويليامز.

وأوضحت: "قد يكون دياز، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2027، في طريقه للخروج إذا جاء برشلونة بعرض مناسب للريدز".

مفاوضات برشلونة مع لويس دياز ليست جديدة؛ إذ كان الكولومبي قريبا من البلوغرانا في 2021 واتفق معه النادي، لكن تغيرت الأمور فجأة، وتم اختيار فيران توريس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ليفربول حدد 58 مليون يورو (63.2 مليون دولار)، كسعر نهائي للتخلي عن لويس دياو.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن من غير المرجح أن يقدم ليفربول أي تنازل في المبلغ المخصص لرحيل دياز.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيبسويتش يوم السبت المقبل.

وفي الوقت نفسه، سيخوض برشلونة أيضًا أول مباراة له في الدوري الإسباني يوم السبت ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.