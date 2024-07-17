كشف الإعلامي الرياضي، جيرارد روميرو، والقريب من إدارة نادي برشلونة، أن لامين يامال، نجم البلوغرانا، اختار ارتداء القميص رقم 19 مع الفريق في الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره روميرو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، فإن يامال اختار نفس الرقم الذي يرتديه مع منتخب إسبانيا وظهر به مع الفريق في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان يامال يرتدي الرقم 27 الموسم الماضي، الذي شهد تألقه الكبير مع البلوغرانا، تحت قيادة مدربه السابق تشافي هيرنانديز.

وبعمر 17 عامًا حقق لامين يامال أول ألقابه الكبرى مع منتخب إسبانيا بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي أقيمت في ألمانيا.

كما حقق اللاعب الشاب العديد من الأرقام القياسية رفقة منتخب إسبانيا وبرشلونة.

وخاض مع برشلونة 50 مباراة، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 10 أخرى، ومع منختب بلاده خاض 14 مواجهة، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 8.

كما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لامين يامال ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2024، إذ حصل على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة القارية.

وبدأ برشلونة، تحضيراته للموسم الجديد، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتخللها بضع مباريات ودية.