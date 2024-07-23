كشفت تقارير إعلامية عن تشخيص إصابة فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، التي تعرض لها خلال مواجهة بلاو فايس لينز النمساوي، الودية، مساء الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.

واستبدل ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، البريكان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إصابة فراس البريكان خفيفة ولا تدعو للقلق، وهي عبارة عن إصابة في العضلة الأمامية للفخذ".

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على نظيره بلاو فايس لينز، وسجل أهداف "الراقي" البرازيلي فيرمنيو (هدفين) وغابري فيغا (هدف).

يذكر أن الأهلي سيفتتح موسمه الجديد بمواجهة قوية ضد الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتعد هذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها "الراقي" في معسكر النمسا، حيث فاز في اللقاء الأول على أويبيشت المجري بهدف نظيف.