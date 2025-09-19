بطاقة التصويت تفجر جدلاً.. الخطيب يشارك في عمومية الأهلي المصري (فيديو)

شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للقلعة الحمراء المقام، اليوم الجمعة، في مقر النادي بالقاهرة.

ودعا مجلس إدارة الأهلي أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على مشروع التعديلات على لائحة النادي الداخلية بعد تعديل قانون الرياضة الجديد تمهيداً للدعوة للانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في بيان رسمي أنه سيحصل على راحة بسبب مشاكل صحية ولن يخوض الانتخابات القادمة بعد ولايتين كرئيس للنادي، ولكنه قطع إجازته لمتابعة شؤون فريق الكرة وترتيبات الجمعية العمومية.

وحرص الخطيب على التصويت على تعديلات اللائحة، بينما حرص بعض الأعضاء على تعليق لافتات لرئيس النادي لمطالبته بالتراجع عن قراره بعدم خوض الانتخابات.

ورفع بعض الأعضاء لافتات بعنوان "كمل مشوارك يا بيبو"، كما طالب البعض رئيس الأهلي بخوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئاسة.

في المقابل، فجرت بطاقة التصويت على لائحة النادي جدلاً لعدم وجود خانة للرفض واقتصار الاختيار بين التصويت على الموافقة على مشروع التعديلات بشكلها الحالي أو خيار الموافقة مع بعض الآراء الخاصة بالتعديلات.

وقال مصدر بالأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الشكل للبطاقة تم بعد موافقة الجهة الإدارية وتحت إشراف قضائي كامل لعملية التصويت.