رغم الاعتذار.. لاعبو برشلونة ينتقمون من قناة لإهانتها لامين يامال (فيديو)
رفض لاعبو نادي برشلونة الإسباني، إجراء أي حوار مع قناة "Movistar" بعد استضافتها لمونو بورغوس المساعد السابق للمدرب دييغو سيميوني، ووجه كلمات صُنفت على أساس أنها مهينة وعنصرية تجاه لامين يامال
مونو بورغوس المساعد السابق للمدرب دييغو سيميوني، قبل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان أمس في دوري أبطال أوروبا، سخر من لامين يامال الذي كان يظهر مهاراته بالكرة على عشب الملعب.
وقال بورغوس قبيل انطلاقة مباراة الأمس على قناة "Movistar": "لو لم ينجح يامال سينتهي به الأمر وهو يلعب الـ Juggling عند إشارة المرور".
وبعد المباراة قاطع لاعبو البارسا شبكة "Movistar، ولم يصرحوا لها، تضامنًا مع لامين، فسارع بورغوس بالاعتذار.
بورغوس عاد معتذرًا وقال: "لقد كان تعليقًا دون قصد ايذاء أي أحد، لو شعر أحد بأنني أهنته فأنا أعتذر عن ذلك".
بيان اعتذار رسمي من القناة
كما أصدرت شبكة "Movistar" بيانًا اعتذرت فيه عن التعليقات العنصرية التي صدرت من مونو بورغوس ضد لامين يامال.
وقالت الشبكة في بيان رسمي: " Movistar تدين كل أشكال التمييز ولن تسمع بهذا النوع من التعليقات من أيّ من العاملين أو المتعاونين المرتبطين مع المنصة.. بعد ما حدث، المنصة اتخذت الإجراءات اللازمة لكي تضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وسقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه برشلونة بنتيجة 3/2، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقطع برشلونة بهذا الفوز خطوة كبيرة للتأهل للدور قبل النهائي قبل لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل على ملعبه لويس كومبانيس.