رغم الاعتذار.. لاعبو برشلونة ينتقمون من قناة لإهانتها لامين يامال (فيديو)

مونو بورغوس المساعد السابق للمدرب دييغو سيميوني، قبل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان أمس في دوري أبطال أوروبا، سخر من لامين يامال الذي كان يظهر مهاراته بالكرة على عشب الملعب.

وقال بورغوس قبيل انطلاقة مباراة الأمس على قناة "Movistar": "لو لم ينجح يامال سينتهي به الأمر وهو يلعب الـ Juggling عند إشارة المرور".

وبعد المباراة قاطع لاعبو البارسا شبكة "Movistar، ولم يصرحوا لها، تضامنًا مع لامين، فسارع بورغوس بالاعتذار.

بورغوس عاد معتذرًا وقال: "لقد كان تعليقًا دون قصد ايذاء أي أحد، لو شعر أحد بأنني أهنته فأنا أعتذر عن ذلك".