ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي؟

بات المنتخب المصري قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة.

الحسابات الرقمية للتأهل

رقميًّا، يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراتين القادمتين من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي.

في حال الفوز على إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، سيبقى الفارق مع بوركينا فاسو خمس نقاط على الأقل حتى لو فازت الأخيرة على جيبوتي.

وفي حال الفوز على بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر، سيرتفع الفارق إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراتين فقط، ليضمن "الفراعنة" التأهل رسميًّا.

أما في حال التعادل أمام بوركينا فاسو، فسيظل الفارق خمس نقاط مع تبقي جولتين، ويحتاج المنتخب وقتها إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المتبقيتين.

وفي حال الخسارة أمام بوركينا فاسو، سيتقلص الفارق إلى نقطتين، وحينها سيحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين أو الفوز في واحدة والتعادل في الأخرى مع مراعاة فارق الأهداف.

مسيرة المنتخب في التصفيات

عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة بعدما خاض ست مباريات دون أي هزيمة، محققًا خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

وسجل "الفراعنة" 14 هدفًا مقابل هدفين فقط في شباكهم، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم.

ويُعد منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقرب برصيد 11 نقطة، بينما يأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط ثم إثيوبيا وغينيا بيساو برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

الخطوة الأخيرة نحو المونديال

مباراتا إثيوبيا وبوركينا فاسو، المحدد لهما يومي الـ5 والـ9 من سبتمبر الجاري، ستكونان بمثابة الحسم لمسيرة "الفراعنة" في التصفيات، حيث إن الفوز بهما يعني التأهل رسميًّا إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخ مصر.