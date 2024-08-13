شهد ملف رحيل خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي المصري مفاجآت جديدة مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته.

وأفادت تقارير صحفية حول رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في رحيل خالد بيبو عن منصبه كمدير للكرة خلال اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يوم الجمعة الماضي.

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وكشفت قناة "النهار" عن أزمة داخل الأهلي بخصوص تعيين مدير كرة بديل لخالد بيبو حال الاتفاق على رحيله وتلبية رغبة المدير الفني.

وأشارت إلى أن نسبة رحيل خالد بيبو عن منصبه تتخطى 95% ولكن سيُحْسَم القرار النهائي عقب لقاء مودرن سبورت بالجولة الأخيرة للدوري المصري وهي آخر مباراة للفريق في الموسم الحالي بعد الانسحاب من كأس مصر.

وأكدت أن هناك أسماء مرشحة على رأسها عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية ومحمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين.

وأوضحت أن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بعيد عن تولي هذا المنصب، كما أن إدارة الأهلي استبعدت الاستعانة بالثنائي علاء ميهوب ووليد صلاح الدين.

وشغل علاء ميهوب منصب مدير الكرة مؤخرًا بنادي مودرن سبورت قبل رحيله؛ بسبب رغبة المدير الفني طلعت يوسف في عدم تعيين مدير للكرة.

ويشغل وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة بنادي زد إف سي كما عمل مديرًا للكرة بنادي الاتحاد السكندري.

يشار إلى أن خالد بيبو تولى منصب مدير الكرة بداية الموسم الحالي خلفًا لسيد عبد الحفيظ.