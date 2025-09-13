سيرجيو راموس: أتمنى إقامة حفل موسيقي في "سانتياغو برنابيو"

قال سيرجيو راموس، نجم فريق مونتيري المكسيكي الحالي وريال مدريد السابق، إن مشروعه الموسيقي الجديد ليس "نزوة"، مشيرًا إلى أن حلمه يتمثل في تقديم حفل غنائي في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل "الميرنغي"، النادي الذي أهداه أغنيته الأولى بعنوان "سيبيليس".

وأصدر راموس أغنية أخيرة بعنوان "سيبيليس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولاقت ردود فعل واسعة.

اسم الأغنية مستوحى من ساحة "بلازا دي سيبيليس"، وهي ساحة شهيرة في مدريد احتفل فيها بالعديد من الألقاب مع زملائه السابقين في الفريق الملكي.

وأوضح راموس في تصريحات لوكالة الأنباء الإسباني "إفي": "أتمنى أن تتاح لي في يوم من الأيام فرصة الإعلان عن حفل في البرنابيو، سيكون أمرًا عظيمًا، لكن يجب أن نسير خطوة بخطوة".

وأشار راموس إلى أن أغنيته "سيبيليس"، المستوحاة من الساحة الشهيرة في مدريد حيث يحتفل النادي بألقابه، تمثل "قصة حب عميقة" للنادي الذي يعتبره "أفضل فريق في العالم"، والذي عاش معه "أعظم نجاحاته" الكروية.

ويبلغ راموس من العمر 39 عامًا، وقد لعب سابقًا لباريس سان جيرمان وإشبيلية، وهو الآن لاعب في فريق مونتيري المكسيكي. ورغم أنه لم ينسَ خروجه من النادي الملكي، فإنه يريد الرهان على مسيرته الموسيقية.

وأردف: "كرة القدم جماعية، لكنها في الوقت نفسه مليئة بالوحدة: سفر، فنادق، طائرات. في النهاية، لديك مشاعر كثيرة وتجارب تريد أن ترويها. أمضيت عشرة، خمسة عشر عامًا أكتب وأدوّن، لدينا ما يقارب 18 إلى 20 أغنية محفوظة. لكن الأنسب كان (سيبيليس)، وهي أغنية ألفتها عندما غادرت مدريد قبل أربع سنوات".

وأكد: "الموسيقى أسلوب حياة، ترافقني طوال مسيرتي الكروية، في البداية كانوا يقولون لي إنني مجنون. كنت أذكر الأمر لمن حولي فيقولون: (دعك من هذا، ركّز على كرة القدم)، لكن عندما أغلقنا الأبواب في الاستوديو وبدأ المشروع يكبر، قلت لهم: انتبهوا، لأن هذا الرجل عندما يقرر شيئًا، يفعله. وربما لا أملك شيئًا آخر، لكن الانضباط لديّ في كل شيء".

وأوضح راموس أن هدفه هو الاستمرار في إصدار أغنيات جديدة "كل ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل بالنسبة له الفصل الأخير من مسيرته الرياضية، رغم أنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيواصل اللعب "لسنة أو سنتين إضافيتين".

لكنه كشف في الوقت نفسه أنه يعرف جيداً ما ستكون عليه أغنيته المقبلة، مؤكداً أنها ستحمل طابعاً مكسيكياً واضحاً.

ويعد راموس أحد أبرز نجوم فريق مونتيري إلى جانب مواطنه سيرجيو كاناليس، ومن الأسماء اللامعة التي تضيف زخماً للدوري المكسيكي الذي استقطب في السنوات الأخيرة نجوماً كباراً مثل الكولومبي خاميس رودريغيز والكوستاريكي كيلور نافاس.

يذكر أن راموس فاز بـ22 لقباً مع "الميرينغي"، بما في ذلك 5 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بين عامي 2005 و2021، وكان قائداً للعملاق الإسباني منذ عام 2014.