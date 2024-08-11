أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الأحد، تجديد عقد لاعبه محمد أبو الشامات رسميًا حتى صيف 2029.

وكان عقد اللاعب ينتهي في صيف 2025، وارتبط اسمه بالانتقال لعدة أندية سعودية، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر موقع إكس مقطع فيديو يُعلن خلاله تجديد عقد محمد أبو الشامات من خلال اجتماع بين المدير الفني ولاعبيه يظهر خلاله صورة للاعب وهو يجدد عقده.

وتحدث أبو الشامات خلال الفيديو مؤكدًا أنه أحد أفراد نادي القادسية وسعيد بالاستمرار مع الفريق.

وأشار إلى أنه اختار البقاء مع القادسية وطموحه كبير مع الفريق خلال المدة القادمة لتحقيق إنجازات مميزة.

ولعب أبو الشامات صاحب الـ22 عامًا في قطاع الناشئين بنادي الأهلي السعودي قبل رحيله إلى صفوف فريق الشباب بنادي القادسية في صيف 2021.

وأسهم محمد أبو الشامات الظهير الأيمن الواعد في صعود القادسية للدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.

ويعد أبو الشامات عنصرًا من العناصر الأساسية بالمنتخب الأولمبي السعودي، إذ يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري.

ويحتفل محمد أبو الشامات اليوم الأحد بعيد ميلاده بعدما أكمل 22 عامًا قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للموسم المقبل.