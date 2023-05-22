تقرير: مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة لضم نيمار
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن مانشستر يونايتد يجري محادثات للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة بشأن ضم نيمار، وأوضحت أن ذلك يشير إلى أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في مركز الصدارة لشراء النادي من عائلة جليزر.
وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار بشكل دائم وليس في صفقة إعارة، كما يحرص نيمار على مغادرة فرنسا لمواجهة تحدٍ جديد.
لكن "ديلي إكسبريس" أفادت بأن باريس سان جيرمان يمكن أن يقبل التخلص من نيمار بنظام الإعارة بحيث يساهم مانشستر يونايتد في دفع راتبه، مع أو بدون خيار الشراء.
وأشارت إلى أن كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد على اتصال بنيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، لإقناعه بالانتقال إلى أولد ترافورد.
وأكدت "ديلي إكسبريس" أن وصول نيمار المحتمل إلى أولد ترافورد قد يكون تلميحًا مهمًا إلى أين تتجه قضية الاستحواذ على مانشستر يونايتد.
وفي أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أراد إحضار نيمار إلى أولد ترافورد إذا تغلب على السير جيم راتكليف في السباق لشراء مانشستر يونايتد.
ويريد رجل الأعمال القطري استكمال عملية استحواذ كاملة هذا الصيف على مانشستر يونايتد وإنهاء فترة 18 عامًا للنادي تحت ملكية عائلة جليزر التي لا تحظى بشعبية بين مشجعي النادي.
وانضم نيمار لباريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة، وهو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 173 مباراة سجل فيها 118 هدفا وصنع 77، علما أنه لم يلعب مع الفريق منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة.
ورغم أن نيمار لعب لبرشلونة أقل موسمين من فترته مع باريس سان جيرمان، إلا أنه شارك مع النادي الإسباني في عدد مباريات أكثر بواقع 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.