تقرير: مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة لضم نيمار

لكن "ديلي إكسبريس" أفادت بأن باريس سان جيرمان يمكن أن يقبل التخلص من نيمار بنظام الإعارة بحيث يساهم مانشستر يونايتد في دفع راتبه، مع أو بدون خيار الشراء.

وأشارت إلى أن كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد على اتصال بنيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، لإقناعه بالانتقال إلى أولد ترافورد.

وأكدت "ديلي إكسبريس" أن وصول نيمار المحتمل إلى أولد ترافورد قد يكون تلميحًا مهمًا إلى أين تتجه قضية الاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وفي أبريل الماضي، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أراد إحضار نيمار إلى أولد ترافورد إذا تغلب على السير جيم راتكليف في السباق لشراء مانشستر يونايتد.