سيقام في نفس موعد حفل الكرة الذهبية.. تأجيل مباراة سان جيرمان ومارسيليا

قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان، التي كانت مقررة اليوم الأحد في الدوري؛ بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف.

وكان من المقرر إقامة مباراة أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وقال حاكم منطقة بروفانس ألب كوت دازور، حيث تقع مدينة مرسيليا، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إصدار "تحذير برتقالي" من حدوث عواصف وفيضانات ناجمة عن الأمطار منذ منتصف النهار.

وأضاف البيان: "قد يصل ارتفاع الأمطار إلى ما بين 70 و90 ملليمترا في بعض المناطق، و120 ملليمترا محليا خلال ساعات قليلة".

وتابع: "تثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، أي في بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب نحو 70 ألف مشجع إلى ملعب أورانج-فيلودروم".

موعد المباراة الجديد

تنص المادة 548 من لوائح مسابقات رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على أنه "في حال تعذر بدء المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو تأجيلها، أو توقفها نهائيًا، تُستأنف من لحظة توقفها، في اليوم التالي (إلا في الظروف الاستثنائية)، في الوقت الذي تحدده هيئات رابطة الدوري".

وقررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إقامتها غدًا الاثنين الساعة 8 مساءً بتوقيت فرنسا.

وسيقام اللقاء، في نفس موعد حفل الكرة الذهبية، التي ستقام غدًا الإثنين، وهو ما سيجعل عثمان ديمبلي نجم الفريق الباريسي يغيب عن المباراة.

ويعد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.