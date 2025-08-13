الروبوت يخطئ.. تصرف كارثي من شوفاليه يكلف سان جيرمان هدفا (فيديو)

وقع لوكاس شوفاليه، حارس مرمى باريس سان جيرمان، في خطأ فادح خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ما كلف فريقه هدفًا ثانيًا في الشباك.

ويخوض باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، المباراة أمام توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي.

في الدقيقة 39، نجح توتنهام في تسجيل الهدف الأول عبر دي فان، الذي استغل ارتداد كرة من العارضة ليسددها بقوة في الشباك، محققًا التقدم لفريقه.

لكن الكارثة الحقيقية وقعت في الدقيقة 48، عندما سجل المدافع كريستيان روميرو الهدف الثاني بتسديدة رأسية بسيطة، أخفق شوفاليه في التصدي لها، في تصرف أثار موجة من الانتقادات تجاه الحارس الفرنسي.

يُذكر أن شوفاليه، انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من نادي ليل الفرنسي مقابل 55 مليون يورو، ليصبح أحد أغلى الحراس في التاريخ، بعد الاستقرار على رحيل دوناروما.

وكان الحارس الفرنسي قد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2030 مع النادي الباريسي، بينما اكتسب لقب "الروبوت" بعد انتشار مقاطع له على الإنترنت تُظهر ردود أفعاله السريعة وتحركاته الدقيقة.