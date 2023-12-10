توتنهام ينهي غيابه عن الانتصارات بالدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل

وحصل فريق المدرب أنغي بوستيكوغلو على أفضلية غير محببة بعدما بات أول فريق في الدوري الممتاز يتقدم 1-صفر في خمس مباريات متتالية بدون الفوز بأي منها.

لكن هذه المرة وبعد أن سجل ديستني أودوجي هدفه الأول مع الفريق بعد تمريرة عرضية من القائد سون هيونغ-مين بعد 26 دقيقة من البداية، لم يتراجع الفريق اللندني.

وتلقى ريتشارليسون تمريرة أيضا من المذهل سون ليضاعف النتيجة قيل الاستراحة.

وسجل هدفه الثاني بعد مرور ساعة من البداية ليواصل توتنهام سيطرته على نيوكاسل يونايتد الذي ربما كان مشتتا بسبب مباراة دوري أبطال أوروبا المهمة ضد ميلان يوم الأربعاء المقبل.

وتوج سون مجهوده في المباراة بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعدما أسقطه السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل.

وقلص جولينتون الفارق لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.