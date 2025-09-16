غموض حول لحاقهما بلقاء الزمالك.. الأهلي يعلن موقف زيزو وإمام عاشور

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي المصري، موقف الثنائي إمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" لاعبي الفريق.

وتعرّض عاشور لآلام في المعدة بعد لقاء إنبي الأخير في الدوري المصري، ويخضع لفحوصات طبية في أحد المستشفيات، بينما تعرّض زيزو لإصابة في العضلة الضامة أجبرته على عدم استكمال مباراة إنبي.

أخبار ذات علاقة رسالة مرعبة.. 5 مزايا جنونية يضيفها ياسين منصور لقائمة الخطيب والأهلي

وقال جاب الله في بيان رسمي إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، والتي شملت أشعة سونار، ورنيناً مغناطيسياً، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

وأشار إلى أن التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى بفيروس A.

وأكد أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده في المستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات علاقة موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف:" تم اتخاذ إجراء وقائي، صباح أمس الأحد، قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية".

ويحيط الغموض بموقف الثنائي من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك، يوم 29 سبتمبر الجاري، في الجولة التاسعة للدوري المصري.