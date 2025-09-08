لقب تاريخي.. النصر يهزم الأهلي ويتوج بأول سوبر سعودي للسيدات (فيديو)

حقق نادي النصر لقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للسيدات في نسخته الأولى بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين.

تقدم نادي النصر بتمريرة عرضية أرسلتها نسرين بهلولي في الدقيقة 47 وحولتها داليا أبو لبن بالخطأ في مرمى فريقها الأهلي.

ونجح النصر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعبة أندريا فاريا بعد تسديدة سكنت الشباك الأهلاوية.

وتمكن النصر السعودي من تحقيق لقب كأس السوبر المحلي الذي يقام لأول مرة هذا الموسم.

وتخطى النصر عقبة القادسية في نصف النهائي بعد الفوز بثلاثة أهداف، قبل أن يكمل تفوقه بالفوز على الأهلي.

ويقود فريق سيدات النصر المدرب السعودي عبد العزيز العلوني الذي نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي 3 مرات متتالية.

وخاض النصر في بداية الموسم الحالية معسكراً تحضيرياً في إسبانيا استعداداً لخوض منافسات الموسم الحالي.

يشار إلى أن نادي النصر قد خسر لقب كأس السوبر السعودي على مستوى الرجال لمصلحة الأهلي بركلات الترجيح في شهر أغسطس الماضي.