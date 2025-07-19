تحديد موعد قرعة الدوري المصري

حددت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب الموعد الرسمي لإجراء قرعة منافسات الموسم الجديد للدوري المصري لكرة القدم (2025 – 2026).

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي إجراء مراسم القرعة يوم الأحد 27 يوليو الجاري في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر المصرية بحضور ممثلي أندية الدوري المصري.

وحددت الرابطة يوم 8 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري المصري خلال الموسم الجديد.

نظام الدوري المصري في الموسم الجديد

تقام منافسات الدوري المصري في الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقاً بعد قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتأهلت 3 أندية للدوري المصري خلال الموسم الجديد وهي المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية.

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وتقام منافسات الدور الأول بمواجهات بين الفرق المشاركة بالنظام الطبيعي بينما يشهد الدور الثاني تقسيم الفرق إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى 7 أندية لتحديد بطل الدوري والفرق المشاركة في البطولات القارية.

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وتضم المجموعة الثانية 14 فريقاً وسيتم تحديد 4 أندية ستهبط رسمياً إلى دوري القسم الثاني.

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وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة مع بيراميدز الذي تقدم بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" من أجل الاحتجاج على قرار الرابطة بالتراجع عن إلغاء 3 نقاط من رصيد الأهلي.