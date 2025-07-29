أفشل 7 صفقات أبرمها ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

يبحث حاليا ريال مدريد عن حل للاعبه البرازيلي الشاب خيسوس رينيير، الذي يشكل حاليا أحدث صفقة فاشلة للفريق الملكي بعدما دفع ما بين 30 و40 مليون يورو لفلامنغو في 2019 لضمه واعتبره موهبة شابة.

وبعد إعارته 4 مرات لأندية بروسيا دورتموند وخيرونا وفروسينوني وغرناطة لم يستطع المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إثبات نفسه ويرغب ريال مدريد في التخلص منه مرة أخرى.

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ولن يكون خيسوس رينيير الصفقة الفاشلة الأخيرة لريال مدريد ولا الأولى فقد سبقته بضع صفقات فاشلة بعضها لِلاعبين كبار نستعرض أبرزها:

1- البلجيكي إيدين هازارد: الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد

دفع ريال مدريد أكثر من 120 مليون يورو صيف 2019 لفريق تشيلسي للتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي كان يعتبر من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أبرز اللاعبين في العالم.

لكن النجم البلجيكي خيب الآمال ولازمته الإصابات، وفي 4 مواسم شارك في 76 لقاء وسجل 7 أهداف؛ ما دفع ريال مدريد لإنهاء عقده في 2023.

2-البرازيلي كاكا: الإصابات أفشلت الصفقة

تعاقد ريال مدريد صيف 2009 الأسطوري مع البرازيلي ريكاردو كاكا من ميلان الإيطالي مقابل 65 مليون يورو وسط توقعات أن يشكل برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم في الصيف ذاتهمن مانشستر يونايتد ثنائيًّا مرعبًا.

وفشل الفائز بالكرة الذهبية سنة 2007 في تكرار نجاحه مع ميلان ولم يترك بصمة واضحة بسبب كثرة تعرضه للإصابات، وبعد 4 مواسم فاشلة عاد لميلان.

3-الكولومبي خاميس رودريغيز: بداية قوية وبعدها فشل كبير

كان الكولومبي خاميس رودريغيز أحد نجوم كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث توج هدافًا للمسابقة وهو ما جعل ريال مدريد يدفع 80 مليون يورو لموناكو الفرنسي للتعاقد معه .

وبعد موسم أول جيد رفقة ريال مدريد سجل خلاله 16 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 35 لقاءً تراجع مستواه في الموسم الثاني؛ ما دفع الفريق الملك لإعارته لبايرن ميونخ الألماني لموسمين قبل أن يغادر إثر نهاية عقده دون نجاح في 2020.

4- الصربي لوكا يوفيتش: هداف مع وقف التنفيذ

تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مقابل ما بين 60 و70 مليون يورو قادمًا من آينتراخت فرانكفورت وكان عمره 22 عامًا ومهاجمَا وهدافًا شابًا واعدًا بعد تألقه في الدوري الألماني.

لكن المهاجم الصربي فشل بشكل كبير في إثبات نفسه وشارك في 51 لقاءً سجل خلالها 3 أهداف ليعيده ريال مدريد معارًا لفرانكفورت قبل أن يغادر مجانًا نحو فيورنتينا الإيطالي في صيف 2022.

5- الفرنسي نيكولا أنيلكا: موهبة شابة تغرق في مدريد

كان المهاجم الفرنسي نيكولا أنيلكا أحد المواهب الشابة التي خطفها الفرنسي آرسين فينغر لصالح "الغانرز" في سنة 1997 وبعد موسم ونصف الموسم من التألق دفع ريال مدريد مبلغ 34 مليون يورو لضمه.

وفشل المهاجم الفرنسي في فرض نفسه وعانى من مشاكل خارج الملعب وداخله وسجل 7 أهداف في 33 لقاء.

ورغم فشل الصفقة لكن نيكولا أنيلكا تركا بعض اللمحات الإيجابية خصوصا هدفه ضد بايرتن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2000 والذي منح الفريق الملكي فرصة لعب النهائي والفوز باللقب الثامن أمام فالنسيا 3-0.

كما أن ريال مدريد لم يخسر ماليًّا لكونه باعه بعد موسم واحد فقط لباريس سان جيرمان مقابل المبلغ ذاته 34 مليون يورو.

6-المدافع الإنجليزي جوناتان وودغيت: وصل مصابًا وغاب في موسمه الأول

شكل تعاقد ريال مدريد مع المدافع الإنجليزي جوناتان وودغيت من نيوكاسل مقابل حوالي 18 مليون يورو صيف 2004 مفاجأة لكن المدافع البالغ من العمر 24 عامًا آنذاك كان كثير الإصابات.

ولم يلعب المدافع الإنجليزي كثيرا وغاب في موسمه الأول لكونه جاء مصابا، وبعدها شارك فقط في 14 لقاءً، سجل خلالها هدفًا ليعيره ريال مدريد لميدلزبره ثم بيعه بشكل نهائي لنفس الفريق صيف 2007 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

7- البرازيلي خيسوس رينيير: موهبة شابة فشلت في السير على خطى فينيسيوس وروريغو

تعاقد ريال مدريد سنة 2020 مع النجم الشاب لفريق فلامنغو مقابل ما بين 30 و40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده وكان يأمل في أن يسر على خطى مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو اللذان نجحا في فرض أنفسهم في الفريق الأول.

وكان رينيير أدرج ضمن أفضل 50 موهبة شابة على الصعيد العالمي في سنة 2000 من قبل موقع football talent scout واحتل المركز السابع.

لكن لاعب الوسط الشاب لم يشارك في أي لقاء برفقة الفريق الأول لريال مدريد وبعد 4 إعارات فاشلة لكل من دورتموند وجيرونا وغرناطة وفروسينوني يستعد الفريق للتخلص منه بشكل نهائي.