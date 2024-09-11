رد ناري من كريم بنزيما على تصريحات رونالدو (صورة)

رد الفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، على تصريحات زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بطريقة غير مباشرة.

وتحدث رونالدو في حواره مع الإنجليزي ريو فيردناند نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق حول المقارنة بين الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وكيليان مبابي مفضلًا الأخير، رغم أنه قضى سنوات مميزة مع بنزيما في صفوف ريال مدريد.

ونشر بنزيما صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" للكرة الذهبية التي حصل عليها ردًا على تصريحات رونالدو بشأن تفضيله مبابي عليه.

وكان كريستيانو رونالدو، قد وجه صدمة إلى جماهير فريق ريال مدريد الإسباني وأساطيره.

وجاءت صدمة جماهير نادي ريال مدريد، كون رونالدو فضّل غيغز أسطورة مانشستر يونايتد، على كل من توني كروس، ومارسيلو وتشابي ألونسو.

كما قال رونالدو عبر قناته في "يوتيوب" إن كيليان مبابي أفضل من بنزيما.