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رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تغطية مباشرة.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر سيتي وتشيلسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2024، 3:52 م

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مباراة مثيرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في السطور القادمة.

تشكيل مانشستر سيتي

 

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تشكيل تشيلسي

 

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انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 5: أول هجمة للسيتي عن طريق جيريمي دوكو بعرضية غير متقنة تجاه منطقة الجزاء تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 8: تسديدة قوية من بيرناردو سيلفا اصطدمت بأحد مدافعي تشيلسي، وتحولت إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 10: تسديدة من ويسلي فوفانا مرت بعيداً عن مرمى السيتي.

الدقيقة 18: الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي أحرزه النرويجي إيرلينغ هالاند.

تسلم هالاند بينية من بيرناردو سيلفا، وراوغ المهاجم النرويجي مدافعي تشيلسي، وأودع الكرة في الشباك.

 

الدقيقة 23: تسديدة قوية من كيفين دي بروين مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

الدقيقة 35: هجمة ضائعة خطيرة من تشيلسي عن طريق جاكسون، بعد مراوغته لمدافعي السيتي، ولكنه فشل في تسديد الكرة، ليفل في خطف هدف التعادل.

 

الدقيقة 36: تسديدة عن طريق ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد مارك كوكوريا مدافع تشيلسي.

 

مانشستر سيتيتشيلسيالدوري الإنجليزي

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