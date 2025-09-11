حكم قضائي بحبس رضا عبد العال

تلقى رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، خبراً صادماً بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن.

وأصدرت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة حكماً غيابياً ضد رضا عبد العال بالحبس لمدة 3 سنوات في الدعوى القضائية التي حركتها ضده قناة النهار الفضائية.

ورفض رضا عبد العال سداد مستحقات قيمتها مليون و700 ألف جنيه لصالح قناة النهار طبقاً للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في وقت سابق.

وقضت المحكمة بحبس رضا عبد العال على أن يحق له الاستئناف ضد هذا الحكم واستكمال درجات التقاضي.

ورفضت المحكمة الاقتصادية دعوى حركها رضا عبد العال ضد قناة النهار للمطالبة بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه مصري.

ولعب رضا عبد العال في نادي الزمالك خلال بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي قبل رحيله إلى الأهلي في صفقة مدوية عقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وعمل عبد العال مدرباً لعدة أندية في دوري القسم الثاني المصري قبل أن يعمل في مجال التحليل التليفزيوني.

واشتهر عبد العال بانتقاداته اللاذعة للمدربين واللاعبين وهو ما أثار جدلاً واسعاً.