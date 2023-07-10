تقرير: نادٍ سعودي يبدأ مفاوضاته مع دي خيا لضمه في الميركاتو الحالي
كشف الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن دخول أحد الأندية السعودية في مفاوضات جادة لضم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، لضمه في الميركاتو الجاري كلاعب حر.
وكان دي خيا أعلن أخيرًا رحليه رسميًّا عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده، حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير فريقه الإنجليزي بعد 12 موسمًا في ملعب أولد ترافورد.
وانتهى عقد دي خيا بنهاية يونيو، وفي ذلك الوقت قال النادي إنه ما زال يناقش إمكانية تمديد عقد الحارس البالغ عمره 32 عامًا.
وقال شيرا عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "نادٍ سعودي بدأ مفاوضاته مع ديفيد دي خيا للتوقيع معه كلاعب حر".
ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن هوية النادي الذي يتفاوض مع دي خيا، ولكن تقارير عدة ربطته أخيرًا بالانتقال لنادي النصر السعودي، الذي يبحث بالفعل عن حارس جديد، وتردَّد أن الراتب الأسبوعي المعروض عليه من "العالمي" سيصل لنحو 250 ألف جنيه إسترليني.
ويسعى النصر للتعاقد مع حارس جديد في ظل إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا، حيث خضع أخيرًا لعميلة ثانية في ذراعه قد تهدد بإنهاء علاقته بـ"العالمي".
كان النصر تعاقد مع أوسبينا قبل انطلاق موسم 2022-2023 في صفقة انتقال حر لكنه تعرَّض لإصابة قوية في يناير أبعدته لنهاية الموسم.
ويخوض فريق النصر تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي لويس كاسترو 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي الذي ينتهي يوم الـ21 من يوليو الجاري.