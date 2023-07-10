تقرير: نادٍ سعودي يبدأ مفاوضاته مع دي خيا لضمه في الميركاتو الحالي

كشف الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن دخول أحد الأندية السعودية في مفاوضات جادة لضم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، لضمه في الميركاتو الجاري كلاعب حر.

وكان دي خيا أعلن أخيرًا رحليه رسميًّا عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده، حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير فريقه الإنجليزي بعد 12 موسمًا في ملعب أولد ترافورد.

وانتهى عقد دي خيا بنهاية يونيو، وفي ذلك الوقت قال النادي إنه ما زال يناقش إمكانية تمديد عقد الحارس البالغ عمره 32 عامًا.

وقال شيرا عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "نادٍ سعودي بدأ مفاوضاته مع ديفيد دي خيا للتوقيع معه كلاعب حر".