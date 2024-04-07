أهداف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
تقدم داني رودريغز بهدف أول لفريق ريال مايوركا في شباك نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا.
تأهل أتلتيك بيلباو التأهل للمباراة النهائية على حساب أتليتكو مدريد بعد الفوز 3-0 في المباراة التي أقيمت في إياب دور نصف النهائي، في حين تأهل مايوركا من التأهل على حساب ريال سوسيداد حيث فاز بنتيجة 5-4 بعد اللجوء لركلات الترجيح.
وتعادل لأتلتيك بلباو أوهيان سانسيت في الدقيقة 50.
وجاء الهدف الأول لمايوركا في الدقيقة 21، من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ويخوض ريال مايوركا اللقاء بعد أن كان مهددًا بالهبوط قبل عامين في الدوري الإسباني حتى تولى خافيير أغيري، القيادة الفنية للفريق في مارس 2022.