أهداف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

تقدم داني رودريغز بهدف أول لفريق ريال مايوركا في شباك نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا.

تأهل أتلتيك بيلباو التأهل للمباراة النهائية على حساب أتليتكو مدريد بعد الفوز 3-0 في المباراة التي أقيمت في إياب دور نصف النهائي، في حين تأهل مايوركا من التأهل على حساب ريال سوسيداد حيث فاز بنتيجة 5-4 بعد اللجوء لركلات الترجيح.