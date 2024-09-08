رسميًا.. هبوط ظفار إلى دوري الدرجة الأولى العُماني

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم اعتماد هبوط نادي ظفار إلى دوري الدرجة الأولى، رغم مرور ثلاث جولات على انطلاق البطولة المحلية "دوري النخبة".

وفي اجتماع طارئ اليوم الأحد، استقر الاتحاد العماني على هبوط ظفار؛ بسبب عدم نجاحه في الحصول على الرخصتين المحلية والآسيوية.

وتم الاستقرار على استكمال الدوري بـ 12 نادياً، وملء الفراغ الناشئ عن غياب ظفار بتصعيد بهلاء من دوري الدرجة الأولى إلى دوري النخبة.

وجاء تصعيد بهلاء بناءً على ما حددته اللائحة في هذه الحالة، فقد نصت على أن البديل يكون هو النادي الأعلى ترتيباً من الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

واشتُرط على أن يكون النادي الصاعد حاصلاً على الرخصة، وهو ما ينطبق على بهلاء.

وستكون بداية بهلاء بالدوري في الجولة الرابعة أمام المتصدر نادي السيب.