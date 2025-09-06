أنت التالي.. رسالة الإماراتي المرعب شيماييف لكريستيانو رونالدو (صورة)

كتب – نور الدين ميفراني

وجه الإماراتي حمزة شيماييف، بطل العالم في الفنون القتالية، رسالة قوية للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

ونشر المقاتل، ذو الأصول الشيشانية والروسية، صورة له يلعب كرة القدم ووجه رسالة للنجم البرتغالي، قائلا: "أنت التالي يا كريستيانو"، في إشارة لرغبته في مواجهته في ملاعب كرة القدم والتفوق عليه.

وتوج حمزة شيماييف مؤخرا بلقب الوزن المتوسط في منافسات بطولة UFC 319 بعد سيطرته على الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس.

ويعتبر النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي أحد أصدقاء المصارع الإماراتي، ورغم انشغاله مؤخرا بمنافسات السوبر السعودي في هونغ كونغ قام كريستيانو رونالدو بوضع إعجاب على صورة البطل وهو يحتفل بالفوز.

ويملك قائد النصر علاقات قوية مع عدد من المصارعين في الفنون القتالية، مثل حبيب نور محمدوف وفرانسيس نغالو، وغالبا ما يقوم بدعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويلتقي بهم.

يعد حمزة شيماييف من أبرز المواهب الواعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، بفضل مستواه الفني والجسدي الرائع، والذي يمنحه القدرة على إحكام سيطرته على منافسيه وإلحاق الهزيمة بهم.

ويشبه الكثيرون حمزة بأسطورة UFC المعتزل حبيب نور محمدوف، لكنهم يؤكدون أنه النسخة الشرسة منه، ويتنبأون له بمستقبل رائع في حلبات اللعبة.