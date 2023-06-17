تقرير: حكيم زياش يفكر بقبول عرض النصر السعودي

وأشار الموقع إلى أن "زياش" يدرس عرض النصر بجدية.

والنصر ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع "زياش"، حيث ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان يريد ضم النجم المغربي.

ولعب "زياش"، البالغ من العمر 30 عامًا، لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي، الموسم المنتهي، بمختلف البطولات، علمًا بأن عقد اللاعب المغربي ينتهي في 2025.

وسبق أن لعب "زياش" لهيرينفين، وتفينتي أنشخيدة، وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2020.