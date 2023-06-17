تقرير: حكيم زياش يفكر بقبول عرض النصر السعودي
قال موقع "footmercato" الفرنسي إن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي يفكر بقبول عرض نادي النصر السعودي.
وبحسب الموقع الفرنسي، فإن النصر يريد التعاقد مع "زياش"، ومستعد لتقديم عقد كبير لضم اللاعب هذا الصيف.
وأكد أن "زياش" أيضًا مهتم بفكرة مغادرة أوروبا للدوري السعودي، خاصة أن النصر مستعد لرفع راتبه.
وأشار الموقع إلى أن "زياش" يدرس عرض النصر بجدية.
والنصر ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع "زياش"، حيث ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان يريد ضم النجم المغربي.
ولعب "زياش"، البالغ من العمر 30 عامًا، لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي، الموسم المنتهي، بمختلف البطولات، علمًا بأن عقد اللاعب المغربي ينتهي في 2025.
وسبق أن لعب "زياش" لهيرينفين، وتفينتي أنشخيدة، وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2020.
فشل الانتقال لباريس سان جيرمان
وكان زياش قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي قبل أن تنهار الصفقة في اللحظة الأخيرة، لأن تشيلسي فشل في إكمال المستندات اللازمة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.
وأكمل زياش الفحص الطبي بعد رفض عروض من نيوكاسل وإيفرتون، وتحدث اللاعب إلى نجوم الفريق الفرنسي بشأن وصوله الوشيك للفريق قبل فشل الصفقة.
وقاد زياش منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على البرتغال في دور الثمانية قبل أن يحتل الفريق المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.