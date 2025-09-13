logo
لم يؤثر في النتيجة.. تعليق ناري من عبدالله فلاته حول حكم مباراة الاتحاد والفتح

فريق الاتحاد السعوديالمصدر: حساب الاتحاد السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

رفض الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته الاتهامات التي وجهها بعض المحللين إلى حكم مباراة الاتحاد والفتح، مساء الجمعة، فقد رأى البعض أن قراراته أثرت في نتيجة اللقاء.

وتلقى الفتح خسارة ثقيلة أمام الاتحاد بنتيجة (2-4)، على ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت طردين للجناح مراد باتنا والحارس بريدراغ رايكوفيتش.

وشدد المغربي مراد باتنا عقب اللقاء على أن الحكم الذي أدار اللقاء أثر في النتيجة بسبب قراراته، رغم أن فريقه كان أفضل من الاتحاد، مشددا على أنه لم يكن يستحق الطرد، وأن الحكم تأثر بصخب جمهور "العميد" في المدرجات.

وقال عبدالله فلاته في تصريحات تلفزيونية: "التحكيم لم يكن مقنعا، وفي المجمل لم يكن هناك تأثير على المباراة في القرارات التي اتخذها، والاتحاد لم يكن جيدا، واللاعبون لم يستغلوا طرد مراد باتنا وهو أهم لاعب في الفتح، وأهداف الاتحاد هدايا من دفاع الفتح، وهناك سوء تنظيمي دفاعي تسبب في حصول الحارس رايكوفيتش على الطرد في المقابل".

 وأضاف: "المباراة كانت سهلة بمعنى الكلمة خاصة بعد طرد مراد باتنا، والفتح يلعب بوجود مساحات في خطوطه ولكن المدرب لوران بلان ارتكب أخطاء في تشكيلته".

وحقق الاتحاد انتصاره الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى ست نقاط، في حين ظل الفتح دون رصيد بعد الخسارة الثانية.

 

