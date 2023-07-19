قادمًا من يوفنتوس.. إنتر ميلان يتعاقد مع كوادرادو
لمدة عام واحد
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو لمدة عام واحد، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.
وينتقل اللاعب، البالغ عمره 35 عاما، إلى إنتر ميلان بعدما أمضى ثماني سنوات في يوفنتوس، انتهت أواخر الشهر الماضي بانتهاء عقده.
وأبرز النادي، في بيان، القدرات الفنية والمهارات المتعددة التي يتمتع بها اللاعب، مضيفا: "خوان جاهز لمغامرة جديدة بألوان النادي".
وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس معارا من تشيلسي في 2015 قبل أن ينتقل بعد عقد طويل الأمد، بعدها بعامين.
وساعد كوادرادو يوفنتوس في الفوز بالدوري خمس مرات وكأس إيطاليا أربع مرات وكأس السوبر مرتين.
وخلال حقبته في إنجلترا، فاز كوادرادو بالدوري الممتاز وكأس الرابطة.
وشارك كوادرادو في 115 مباراة دولية بفارق 12 لقاء فقط خلف حارس المرمى ديفيد أوسبينا عميد لاعبي كولومبيا.