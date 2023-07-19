قادمًا من يوفنتوس.. إنتر ميلان يتعاقد مع كوادرادو

وينتقل اللاعب، البالغ عمره 35 عاما، إلى إنتر ميلان بعدما أمضى ثماني سنوات في يوفنتوس، انتهت أواخر الشهر الماضي بانتهاء عقده.

وأبرز النادي، في بيان، القدرات الفنية والمهارات المتعددة التي يتمتع بها اللاعب، مضيفا: "خوان جاهز لمغامرة جديدة بألوان النادي".